Premio Archivio Videoludico per le migliori tesi di laurea sul mondo dei videogames

L’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna – insieme alla cattedra di Semiotica dei Nuovi Media, con il patrocinio del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) – presenta l’edizione 2021 del Premio Archivio Videoludico per le migliori tesi di laurea (triennale, specialistica o magistrale, diploma accademico di I e II livello per le Accademie delle Belle Arti), che abbiano per argomento il videogioco e ne propongano un’analisi critica in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, educativa, psicologica, sociale, economica, estetica.

Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti laureati di tutte le Università e le Accademie di Belle Arti italiane. Per partecipare occorre inviare questa documentazione via WeTransfer:

una copia della tesi;

un abstract della tesi, max una cartella;

copia del certificato di laurea (è valida anche l’autocertificazione);

un breve curriculum del/la concorrente, con indirizzo e-mail, telefono e codice fiscale chiaramente specificati, contenente anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03.

Non si accettano tesi precedenti all’a.a. 2017-2018. I/le candidat/e che hanno già preso parte alle edizioni precedenti del Premio AV e non si sono classificati possono partecipare nuovamente con lo stesso elaborato.

Il materiale dovrà essere inviato entro il 9 agosto 2021 a questo indirizzo email: andrea.dresseno@cineteca.bologna.it

Una giuria composta da rappresentanti di ciascun ente promotore del bando – Giovanna Cosenza (Università di Bologna), Andrea Dresseno e Matteo Lollini (Archivio Videoludico), Adriano Bizzoco (IIDEA) – selezionerà a proprio insindacabile giudizio le tre migliori tesi sulla base di questi criteri: originalità, approfondimento del tema trattato, completezza dei contenuti, chiarezza espositiva, apertura interdisciplinare e transmediale.

Al/la primo/a classificato/a l’Archivio Videoludico corrisponderà un premio di 1.000 euro. Per ulteriori informazioni, vai al sito del Premio e scarica il bando.