Un tirocinio extracurricolare per la promozione e comunicazione del vino

Ti incuriosisce il mondo del vino e vuoi entrare in un team che fa comunicazione in questo ambito, per promuovere un evento sullo champagne a Modena? fruitecom, agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche specializzata nel food&beverage, con sede a Spilamberto (Modena), offre l’opportunità di un tirocinio formativo extracurriculare con rimborso spese della durata di 6 mesi. Leggi i dettagli:

Sei il/la candidato/a ideale, se hai:

una laurea almeno triennale in Scienze della comunicazione , Economia e Marketing o altri corsi di di ambito umanistico ;

, o altri corsi di di ; entusiasmo e passione per la comunicazione e l’ organizzazione di eventi ;

e l’ ; inclinazione personale per le pubbliche relazioni ;

; buona conoscenza della lingua inglese , scritta e parlata;

, scritta e parlata; interesse e passione per tutto ciò che ruota attorno al vino;

dimestichezza con i principali social media.

Mansioni.

Affiancherai il team di progetto nelle attività di PR, ufficio stampa, media relation, inviti stampa, ricerca e coordinamento dei partner e dei media partner. La maggior parte delle attività saranno volte a promuovere presso i media un evento esclusivo di settore dedicato allo champagne che si svolgerà a Modena in ottobre, ma riguarderanno anche altri progetti di PR in ambito vino.

Sede di lavoro: Spilamberto (Modena).

Periodo: (anche) da subito fino a fine 2023.

Se ti interessa, puoi inviare la tua candidatura compilando il form “Lavora con noi” e allegando il curriculum o inviando una mail all’indirizzo job@fruitecom.it. Inserisci nel subject la dicitura “candidatura tirocinio dal blog Giovanna Cosenza” nell’oggetto della mail o nello spazio di presentazione del form dedicato. In entrambi i casi, ricorda di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/03 e del GDPR (UE n. 2016/679). Sarai contattata/o a breve.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.